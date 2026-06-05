وزير المالية: نتطلع إلى دور أكبر للمؤسسات الدولية في دعم الاقتصادات الناشئة

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن مصر تتطلع إلى دور أكبر للمؤسسات الدولية في مساندة الاقتصادات الناشئة، خاصة في ظل التحديات والمتغيرات العالمية، على نحو يسهم في تعزيز قدرة هذه الاقتصادات على تحقيق النمو المستدام وتلبية الاحتياجات التنموية لشعوبها، وذلك بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم.

وأضاف الوزير، خلال لقائه هاني قبلاوي، نائب المدير التنفيذي لبنك أوف نيويورك في لندن، أن احتواء الصدمات وتخفيف الضغوط على الاقتصاد العالمي يتطلبان العمل الجماعي من أجل التنمية، من خلال تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، وتوفير الأدوات التمويلية اللازمة لدعم الاقتصادات الناشئة ودفع جهود التنمية.

وأوضح كجوك أن الحكومة المصرية تتبنى سياسات اقتصادية ومالية متوازنة تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النشاط الإنتاجي والتصديري، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن ممثلي كبرى المؤسسات المالية المستثمرة في السوق المصرية أشادوا بالتعامل الاستباقي مع التقلبات الجيوسياسية، وبما اتخذته الحكومة المصرية من إجراءات وسياسات ساعدت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع التحديات الخارجية.