ناسا: رواد الفضاء سيتحصنون لفترة وجيزة أثناء إصلاح تسرب في محطة الفضاء الدولية

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أمرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) اليوم الجمعة، وبشكل مؤقت، رواد الفضاء الأمريكيين بالتحصن أثناء عملية إصلاح تسرب جديد على متن محطة الفضاء الدولية.

وانتقل رواد الفضاء الخمسة إلى كبسولة سبيس إكس الراسية في المحطة بينما كان رواد الفضاء الروس يعملون على إصلاح التسرب، الذي يقع في الجانب الروسي من المختبر المداري.

وقالت المتحدثة باسم ناسا "بيثاني ستيفنز" في تدوينة لها على منصة إكس، للتواصل الاجتماعي إنه تم اتخاذ القرار "بدافع الحذر المفرط".

وغادر أفراد الطاقم الكبسولة وعادوا إلى عملياتهم العادية بعد توقف أعمال الإصلاح.

وعانى ذلك الجزء من محطة الفضاء من تشققات وتسريبات على مر السنين.

وقالت ناسا، إن وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، قررت إجراء عملية إصلاح أكثر شمولا بعد اكتشاف مشاكل جديدة.

وتعمل وكالتا الفضاء الأمريكية والروسية على تحديد سبب حدوث التشققات.