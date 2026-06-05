أعرب عصام سراج الدين، مدير قطاع التعاقدات الجديد في النادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بالعودة لذلك المنصب من جديد، وذلك بعد مغادرته قبل حوالي 10 أعوام.

وكتب عصام سراج الدين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "في البداية أود أن أشكر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة، محمود الخطيب، وكلًا من، ياسين منصور، وسيد عبد الحفيظ، على حرصهم على عودتي لبيتي مرة أخرى".

وأضاف: "كما أود أن أشكر هاني أبو ريدة على موافقته للسماح لي لتلبية نداء الواجب تجاه نادينا العريق".

وأتم عصام سراج الدين تصريحاته قائلًا: "سعيد وفخور جدًا بعودتي لبيتنا الكبير، وأتمنى من الله عز وجل التوفيق والنجاح، والمساهمة كواحد من أعضاء الفريق في تحقيق المزيد من تطلعات جماهير النادي العريقة ودائمًا الأهلي فوق الجميع".