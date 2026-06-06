الاتحاد السكندري يطوي صفحة جهازه الفني والإداري ويبدأ مرحلة جديدة

أعلن نادي الاتحاد السكندري رحيل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة المدرب ميلود حمدي، إلى جانب الجهاز الإداري، وذلك عقب نهاية الموسم المنقضي.

وأكد مجلس إدارة النادي، برئاسة محمد سلامة، في بيان رسمي، توجيه الشكر والتقدير لأعضاء الجهازين الفني والإداري، تقديرًا لما بذلوه من جهود وعطاء خلال الفترة الماضية، متمنيًا لهم التوفيق في محطاتهم المقبلة.

وأشار البيان إلى أن إدارة الاتحاد السكندري تستعد لبدء مرحلة جديدة داخل قطاع كرة القدم، ضمن خطة تطوير شاملة تستهدف تعزيز الجوانب الفنية والإدارية للفريق، بما يواكب تطلعات جماهير النادي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح النادي أن المشروع الجديد يهدف إلى استعادة مكانة الاتحاد السكندري بين كبار الأندية المصرية، مع الحفاظ على الهوية التاريخية والقيم التي ارتبط بها “زعيم الثغر” على مدار عقود.

كما أعرب مجلس الإدارة عن تقديره لكل من ساهم في خدمة الفريق خلال الموسم الماضي، مؤكدًا أن ما قدمه أعضاء الأجهزة المختلفة يحظى بالاحترام والتقدير.

واختتم النادي بيانه بالتشديد على أن المرحلة المقبلة ستكون بداية لخطة طموحة تستهدف تحقيق نتائج أفضل وإعادة الاتحاد السكندري إلى المكانة التي تليق بتاريخه وجماهيريته الكبيرة.