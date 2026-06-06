أكد فابينيو، لاعب وسط منتخب البرازيل، جاهزية “السيليساو” لخوض تحديات كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن الأجواء داخل المعسكر تتسم بالجدية والتركيز قبل المواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب مصر.

ويستعد المنتخب البرازيلي لملاقاة نظيره المصري فجر الأحد المقبل على ملعب هنتنغتون بولاية أوهايو الأمريكية، ضمن البرنامج التحضيري للمنتخبين قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

وقال فابينيو، في تصريحات أبرزتها صحيفة “لانس” البرازيلية، إن قوة التدريبات الحالية أمر طبيعي في ظل جودة اللاعبين ورغبة الجميع في إثبات أنفسهم داخل المنتخب، مؤكدًا أن كل لاعب يسعى لتقديم أفضل ما لديه قبل البطولة.

وأضاف أن جميع المباريات، حتى الودية منها، تحظى بأهمية كبيرة داخل معسكر البرازيل، لأن اللاعبين يتعاملون معها بعقلية تنافسية عالية، مشددًا على رغبة الفريق في الظهور بأفضل صورة ممكنة خلال الفترة المقبلة.

وتحدث لاعب اتحاد جدة عن الالتحامات القوية في التدريبات، موضحًا أنها جزء طبيعي من أجواء العمل اليومي، خاصة مع رغبة الجميع في الفوز بالكرة وإظهار الجدية، مع الحرص قدر الإمكان على تجنب التدخلات العنيفة.

وأشار فابينيو إلى أن قيمة قميص المنتخب البرازيلي وما يحمله من تاريخ كبير كصاحب الرقم القياسي في التتويج بكأس العالم، تمنح اللاعبين دافعًا إضافيًا لتقديم أفضل مستوياتهم، مؤكدًا ثقته الكاملة في المجموعة الحالية والجهاز الفني.

كما شدد على أن المنتخب لا يزال يملك مساحة للتطور وتحسين بعض الجوانب الفنية، لكنه يمتلك في الوقت نفسه الثقة والطموح اللازمين للمنافسة بقوة في البطولة.

وفي ختام تصريحاته، أعرب فابينيو عن سعادته بالعودة إلى صفوف منتخب البرازيل، مؤكدًا أنه كان يدرك أن انتقاله إلى الدوري السعودي قد يبعده مؤقتًا عن حسابات المنتخب، لكنه لم يفقد الأمل في العودة واغتنام الفرصة من جديد.