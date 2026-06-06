ترامب: الحسم بشأن ملف إيران قد يتم عبر اتفاق أو عبر مسار شديد الصعوبة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده كان عليها تحييد سلاح نووي ذي قدرات عالية، معقبا: «لم نكن لنسمح بظهور دولة تمتلك حضورا نوويا هائلا».

وأضاف في كلمة له، السبت، أن بلاده انتهت إلى حد كبير من معالجة ملف إيران بطريقة أو بأخرى، مشيرًا إلى أن إيران لا تمتلك قوات بحرية حاليا بعد إغراق 159 سفينة لها في قاع البحر خلال 4 أيام، وفق قناة الجزيرة.

ووصف ترامب، الحصار البحري الذي تفرضه بلاده على إيران حاليًّا بأنه لا يصدق وأن العالم لم يشهد مثله من قبل، مشيرًا إلى أن الحسم بشأن ملف إيران قد يتم عبر اتفاق أو عبر مسار شديد الصعوبة.

ولفت إلى أن المسار الأكثر صعوبة للحسم مع إيران قد يكون في الواقع الأسهل لتحقيق النتيجة.

وفي وقت سابق، قال ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وهي ليست في موقف يسمح لها بحيازته، واصفًا الأمور بشأن إيران بأنها تسير بشكل جيد للغاية.

وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده تحقق نجاحا كبيرا في التعامل مع الملف الإيراني، وقال بشأن الوضع الاقتصادي: «الناس توقعوا أن يصل سعر النفط إلى 300 دولار للبرميل لكنه يبلغ حاليا 96 دولارا».