طارق الشناوي: اعتراض حزب النور على فيلم برشامة محاولة لفرض وصاية دينية على الأعمال الفنية

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الجدل حول فيلم "برشامة" لم يُثَر إلا بعد عرض الفيلم على المنصات وليس وقت عرضه في دور السينما.

وأضاف في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أن الفيلم حقق أعلى إيرادات دون أن يشعر أي من المشاهدين حينها بوجود أي انتهاك للثوابت الدينية، قائلا: "محدش دخل السينما وخرج بعد الفيلم شعر بغيرة على إسلامه أو دينه".

وأوضح أن طبيعة السوشيال ميديا تعتمد على "الاجتزاء" من السياق، كما ما حدث تماما مع الفيلم، متابعا: "ممكن شخص يجتزئ من كلامك ونفاجأ باتهام ليس له علاقة بالسياق، هذا ما حدث بالضبط في برشامة، بعد عرضه على السوشيال ميديا بدأ البعض يجتزئ أشياء، وحزب النور، وغيرهم، لقوها فرصة لفرض وصاية دينية على الأعمال الفنية، وبيان لرئيس البرلمان ضد الفيلم ومطالبة بالمصادرة".

ونوه بأنّ المناخ يعاني من أصحاب بعض "القراءات المتعسفة لكل شيء" واستسهال في إطلاق الأحكام، مشددا على حاجة المجتمع لتعميق ثقافة التذوق الفني التي كانت تُزرع قديما في المدارس الحكومية عبر حصص الموسيقى والفن التشكيلي والاقتصاد المنزلي.

وانتقد منشور الفنانة راندا البحيري التي هاجمت فيه الفيلم واعتبرته أنه مليء بإسقاطات على الدين الإسلامي، قائلا: "فيروس، فيه فيروس، ما ده فيروس، والعدوى بتنتقل، الحكم المتسرع وإنك أي حاجة تقول بتمس ديني، هذه مسألة أنا لم أفاجأ بها، مدرك إن هناك أصوات داخل المجتمع عايزة كل حاجة تبقى مرجعية دينية، نتكلم عن المجتمع مدني وحكم المدني، وهم يتكلموا عن المرجعية الدينية والحكم الديني".

ولفت إلى أن فيلم "برشامة" "خفيف الظل" ويتناول المتزمت دينيا بشكل "شكلي"، مؤكدا أن دور الإعلام يتمثل في التصدي لمثل هذه الأصوات التي تحاول "التلكيك"، بحسب وصفه.

وتقدم النائب الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، ببيان عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، وموجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثقافة، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن "التجاوزات والظواهر الدخيلة والجرأة الآثمة على المقدسات والثوابت الشرعية في الأعمال الفنية".