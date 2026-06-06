مصر تحقق 19 ميدالية وتسيطر على بطولة أفريقيا للسلاح

نجحت البعثة المصرية في تصدر جدول ترتيب الميداليات ببطولة أفريقيا للسلاح للرجال والسيدات، والتي أُقيمت في كوت ديفوار خلال الفترة من 1 إلى 5 يونيو الجاري.

وحصدت مصر 19 ميدالية بواقع 10 ذهبيات وفضية واحدة و8 برونزيات، لتؤكد هيمنتها الكاملة على منافسات البطولة وتتصدر الترتيب العام بفارق واضح عن باقي المنتخبات.

وجاءت الميداليات الذهبية عبر محمد السيد في سيف المبارزة، وسارة حسني في سلاح الشيش، وأحمد هشام في سلاح السيف، وعبد الرحمن طلبة في سلاح الشيش للرجال، إلى جانب ذهبيات الفرق التي حققتها منتخبات سيف المبارزة للرجال، وسلاح السيف للرجال، وسلاح الشيش للسيدات، بالإضافة إلى ثلاث ذهبيات في منافسات الفرق لليوم الختامي عبر فرق سلاح السيف للسيدات، وسيف المبارزة للسيدات، وسلاح الشيش للرجال.

فيما جاءت الميدالية الفضية الوحيدة عن طريق زياد السيسي في منافسات سلاح السيف.

أما الميداليات البرونزية فكانت من نصيب محمود السيد، ونهى هاني، ومحمد عامر، وأدهم معتز، وناردين إيهاب، ولولوة سليمان، ومحمد حمزة، ونجوى نوفل.

ومثّل منتخب سيف المبارزة للرجال كل من محمد السيد، محمود السيد، يوسف شامل، ومحمود محسن، بينما ضم منتخب سلاح السيف للرجال أحمد هشام، زياد السيسي، أدهم معتز، ومحمد عامر. ومثّل منتخب سلاح الشيش للسيدات سارة حسني، نهى هاني، لجين خالد، وفاطيما وهبة.

كما ضم منتخب سلاح السيف للسيدات ريناد الدكش، نهى هاني، العنود حجازي، ونجوى نوفل، فيما مثل منتخب سيف المبارزة للسيدات ناردين إيهاب، فرح محفوظ، لولوة سليمان، وآية حسين، بينما ضم منتخب سلاح الشيش للرجال عبد الرحمن طلبة، محمد حمزة، سيف الغايش، وعبد الرحمن حفور.

ويقود المنتخبات الوطنية فنيًا كل من الكابتن خالد شريف والكابتن سامح مجدي، فيما يرأس البعثة أحمد سمير نائب رئيس الاتحاد المصري للسلاح، ويضم الجهاز الإداري والطبي كلًا من أيمن غنيم المدير الإداري للمنتخبات، وأحمد عبد الغني أخصائي العلاج الطبيعي، وغادة عاطف أخصائي التأهيل الحركي.

وشهدت البطولة حضور عبد المنعم الحسيني، رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، والذي قام بتسليم الميداليات للاعبين.

ومن جانبه، أعرب طارق الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح، عن سعادته بالنتائج، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس حجم العمل المبذول داخل المنظومة، وقدرة السلاح المصري على مواصلة التفوق وحصد الألقاب قارياً ودولياً.