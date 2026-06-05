سبورت: فليك يضم حمزة عبد الكريم إلى معسكر إعداد برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة، قرر ضم الموهبة الشابة حمزة عبد الكريم إلى معسكر إعداد الفريق الأول استعدادًا للموسم الجديد، ضمن خطة الاعتماد على عدد من عناصر أكاديمية «لا ماسيا» خلال فترة التحضير.

وأوضحت صحيفة «سبورت» الكتالونية، أن هذا القرار يأتي في إطار سياسة الجهاز الفني لمنح الفرصة لأبرز المواهب الصاعدة، حيث شهدت القائمة انضمام حمزة وإبراما تونكارا، ثم أوريان جورن، قبل أن ينضم اسم رابع إلى المجموعة من اللاعبين الشباب المشاركين في الإعداد.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر برشلونة يوم 13 يوليو المقبل، في توقيت يتزامن مع استمرار منافسات كأس العالم حتى 19 يوليو، ما قد يؤدي إلى تأخر عودة عدد من لاعبي الفريق الأساسيين المرتبطين بالمراحل النهائية من البطولة، مقابل عودة آخرين مبكرًا عقب انتهاء مشاركاتهم.

وفي ظل هذا الوضع، سيعتمد فليك على مجموعة من لاعبي «لا ماسيا» خلال الأسابيع الأولى من التحضيرات، من أجل تقييمهم عن قرب وقياس جاهزيتهم البدنية والفنية قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويُعد حمزة عبد الكريم أحد الأسماء التي يعوّل عليها الجهاز الفني في هذه المرحلة، ضمن خطة اكتشاف وتطوير المواهب الشابة داخل النادي الكتالوني، حيث ينتظر أن يحصل على فرصة لإثبات قدراته خلال فترة الإعداد.

ويواصل برشلونة الاعتماد على سياسة الدمج التدريجي بين عناصر الفريق الأول والناشئين، في إطار مشروع طويل الأمد يهدف إلى تعزيز القاعدة الفنية للنادي واستثمار مواهب الأكاديمية.