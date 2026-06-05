سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

علق وائل جمعة، نجم النادي الأهلي الأسبق، ومدير الكرة الجديد بالنادي، على عودته للفريق مرة أخرى، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تحتاج للتكاتف من كل محبي النادي لعودة الأهلي إلى مكانه الطبيعي.

وأعلن الأهلي أمس، الخميس، تعيين وائل جمعة في منصب مدير الكرة خلفًا لوليد صلاح الدين، ضمن سلسلة من القرارت الإصلاحية لإعادة هيكلة قطاع الكرة بالنادي.

وكتب وائل جمعة عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: «سعيد بعودتي مرة ثانية إلى بيتي النادي الأهلي في وقت صعب يحتاج تكاتف الجميع للعودة للسيطرة مجددًا بإذن الله علي الكرة الإفريقية والمحلية والتطلع للعالمية».

وأضاف: «أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى دولة قطر الشقيقة حكومة وشعبًا علي حسن وكرم الضيافة والتي لم أشعر يوما فيها بالغربة، أدام الله عليها الأمن والأمان والرخاء».

وأوضح: «وشكر وتقدير للمسئولين في قنواتBEIN SPORTS على السماح لي بالانضمام وتلبيه نداء النادي الأهلي وعلي رأسهم ناصر الخليفي رئيس مجموعة BEIN الإعلامية .. وكامل الإدارة القطرية للقناة وزملائي وأصدقائي الذين عشت معهم أفضل سنوات حياتي».

وتابع: «كل الشكر والتقدير لإدارة النادي الأهلي لحرصهم علي تواجدي في بيتي مرة ثانية، وتلبية نداء الأهلي واجب على كل من ينتمي له».

وأتم: «إن شاء الله نكون عند مستوى التطلعات والمساعدة في عودة الفرحة والبسمة لجماهير نادينا العزيز.. دائمًا وأبدًا الأهلي فوق الجميع».