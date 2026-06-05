الحرس الثوري الإيراني: على الاحتلال وقف هجماته على الشعب اللبناني فورا

جدد الحرس الثوري الإيراني التأكيد على أن الشرط الأساسي لقبول أي وقف لإطلاق النار في الحرب الإقليمية هو التوقف الشامل للهجمات الإسرائيلية على جميع الجبهات، وخاصة لبنان.

ووصف الحرس الثوري وصف في بيانه لبنان بأنه "أرض الشرف والكرامة"، مؤكدا أن "هذه الأرض لا تزال تتعرض لهجوم وحشي من قبل الكيان الصهيوني الغاصب"، وفقا لوكالة مهر الإيرانية للأنباء.

وقال الحرس في بيانه إن “اعتراضات وإدانة المؤسسات الدولية والدول وشعوب العالم لم تؤثر على سلوك حكام تل أبيب المتعطشين للدماء، ولا يُرى من تدخلات النظام الأمريكي المتغطرس بدعوى إحلال السلام سوى زيادة الجريمة والإبادة الجماعية".

وأضاف البيان أن "الجيش الصهيوني الجبان والعاجز، بكل عدته وعتاده، يعوض إخفاقاته في الجبهات بقتل المدنيين وتدمير المنازل والمستشفيات والمدارس".

وطالب الحرس الثوري، إسرائيل، بوقف فوري لهجماتها على الشعب اللبناني، وسحب قواتها بشكل سريع من الأراضي اللبنانية المحتلة إلى ما وراء الحدود الدولية، والاعتراف بالسلامة الإقليمية للبنان.

وقتلت إسرائيل 5 أشخاص وأصابت 15 آخرين على الأقل، اليوم الجمعة، في 14 هجوما على لبنان، رغم الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار.

وأنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان 6 بلدات في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم، تمهيدا للعدوان عليها.