لقي 5 أشخاص مصرعهم إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي وشاحنة «تريلا» بمنطقة الجفجافة التابعة لمركز الحسنة بمحافظة شمال سيناء.

وتلقت الجهات المختصة بشمال سيناء إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وشاحنة تريلا على طريق بئر العبد - الجفجافة.

وأسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص، وهم:

إبراهيم حمدي إبراهيم عرفة، 30 عامًا، مقيم بالقاهرة.

محمد عبد الناصر مبروك سيد، 41 عامًا، مقيم بالقنطرة غرب.

خالد حسن محمود عبد الوهاب، 60 عامًا.

سالم أحمد محمد حسن، 30 عامًا.

أحمد عبد العظيم بحيري، 43 عامًا.

وبحسب البيانات الأولية، تبين أن سبب الوفاة لجميع الضحايا هو توقف عضلة القلب نتيجة الإصابات التي تعرضوا لها جراء الحادث.

وتم نقل الجثامين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بئر العبد النموذجي، فيما أُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.