النواب الأمريكي يقر مساعدات جديدة لأوكرانيا وعقوبات على روسيا رغم معارضة ترامب

صوت مجلس النواب الأمريكي، الخميس، بأغلبية 226 صوتا مقابل 195 لصالح مشروع قانون دعم أوكرانيا، بعدما بقي معلقا لأشهر رغم الضغوط المطالبة بطرحه للتصويت.

وجاء إقرار المشروع بدعم من الديمقراطيين و18 نائبا جمهوريا، إضافة إلى عضو مستقل يصوت عادة مع الجمهوريين، في مؤشر جديد على تزايد التباينات داخل الحزب الجمهوري بشأن بعض سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

وسبق التصويت توقيع عدد محدود من الجمهوريين إلى جانب الديمقراطيين على عريضة أجبرت قيادة المجلس على طرح المشروع للتصويت.

وأتى ذلك بعد يوم واحد من تصويت مجموعة أخرى من الجمهوريين مع الديمقراطيين لصالح قرار من شأنه إلزام ترامب بوقف الأعمال القتالية مع إيران ما لم يعلن الكونجرس الحرب أو يمنح تفويضا باستخدام القوة العسكرية.

ورغم إقرار المشروع في مجلس النواب، لا يزال مصيره غير محسوم، إذ يتعين أن يحظى بموافقة مجلس الشيوخ الذي أحجم قادته الجمهوريون حتى الآن عن طرح تشريعات مشابهة تتعلق بفرض عقوبات على روسيا للتصويت، مفضلين انتظار موقف ترامب.

ومن المتوقع أن يستخدم الرئيس الأمريكي حق النقض إذا تمكن المشروع من اجتياز مجلس الشيوخ والوصول إلى البيت الأبيض.

ويتضمن التشريع إجراءات لدعم إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، كما يمنح تفويضا بتقديم أكثر من مليار دولار من المساعدات المباشرة لكييف، إضافة إلى ما يصل إلى ثمانية مليارات دولار على شكل قروض.

وينص كذلك على فرض عقوبات مشددة وقيود على الصادرات الروسية تستهدف مؤسسات مالية وقطاعات النفط والتعدين ومسئولين روسا.

وشهد الدعم الأمريكي لأوكرانيا تراجعا ملحوظا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض مطلع عام 2025، بعدما حظيت كييف بدعم واسع من الحزبين في السنوات الأولى التي أعقبت الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022.

وتباطأت المساعدات الأمريكية في وقت واصلت فيه روسيا وأوكرانيا تبادل الهجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار "الدرونز" والمدفعية على جبهات القتال المختلفة.