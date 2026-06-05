مصر ترفع رصيدها إلى 16 ميدالية بعد التتويج بثلاث ذهبيات في بطولة أفريقيا للسلاح

نجحت البعثة المصرية في حصد ثلاث ميداليات ذهبية جديدة خلال منافسات اليوم الرابع من بطولة أفريقيا للسلاح للرجال والسيدات، المقامة حاليًا في كوت ديفوار خلال الفترة من 1 إلى 5 يونيو الجاري، لتواصل تصدرها جدول ميداليات البطولة.

وشهدت منافسات اليوم إقامة مسابقات الفرق في عدد من الأسلحة، حيث توجت المنتخبات المصرية بثلاث ميداليات ذهبية في سيف المبارزة للرجال، وسلاح السيف للرجال، وسلاح الشيش للسيدات.

وتوج منتخب مصر لسيف المبارزة للرجال بالميدالية الذهبية عقب فوزه في المباراة النهائية على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 45-26، ومثل الفريق كل من: محمد السيد، محمود السيد، يوسف شامل، ومحمود محسن.

كما حصد منتخب مصر لسلاح السيف للرجال الميدالية الذهبية بعد تغلبه على منتخب الجزائر في النهائي بنتيجة 45-16، وضم الفريق كلًا من: أحمد هشام، زياد السيسي، أدهم معتز، ومحمد عامر.

وفي منافسات سلاح الشيش للسيدات، توج المنتخب المصري بالميدالية الذهبية عقب الفوز على منتخب الجزائر في المباراة النهائية بنتيجة 45-12، ومثّل الفريق كل من: سارة حسني، نهى هاني، لجين خالد، وفاطيما وهبة.

وبذلك يرتفع رصيد مصر في البطولة إلى 16 ميدالية، بواقع 7 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية واحدة، و8 ميداليات برونزية، لتواصل تصدرها جدول ترتيب الميداليات.

وكانت البعثة المصرية قد حصدت في اليوم الأول 4 ميداليات، بواقع ذهبيتين عن طريق محمد السيد في سيف المبارزة، وسارة حسني في سلاح الشيش، بالإضافة إلى برونزيتين عن طريق محمود السيد في سيف المبارزة، ونهى هاني في سلاح الشيش.

وأضافت مصر في اليوم الثاني 6 ميداليات جديدة، بواقع ذهبية عن طريق أحمد هشام، وفضية عن طريق زياد السيسي في سلاح السيف، و4 ميداليات برونزية عن طريق محمد عامر وأدهم معتز في سلاح السيف، وناردين إيهاب ولولوة سليمان في سيف المبارزة للسيدات.

كما حصدت مصر في اليوم الثالث 3 ميداليات، بواقع ذهبية لعبد الرحمن طلبة في سلاح الشيش للرجال، وبرونزيتين عن طريق محمد حمزة في سلاح الشيش للرجال، ونجوى نوفل في سلاح السيف للسيدات.

ويقود المنتخبات وطنيًا كل من الكابتن خالد شريف والكابتن سامح مجدي.

فيما يرأس البعثة أحمد سمير، نائب رئيس الاتحاد المصري للسلاح، ويضم الجهاز الإداري أيمن غنيم مدير المنتخبات الوطنية، وأحمد عبد الغني أخصائي العلاج الطبيعي، وغادة عاطف أخصائية التأهيل الحركي.