المجموعة العربية بالأمم المتحدة تدعو لقرارات حاسمة بشأن انتهاكات إسرائيل في فلسطين

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دعت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، المجتمع الدولي لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين.

جاء ذلك في بيان للمجموعة ألقاه المندوب السعودي بالأمم المتحدة عبد العزيز الواصل، في مؤتمر صحفي في مجلس الأمن الدولي، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وشددت المجموعة على رفض كل الإجراءات التي تهدف لتغيير وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 بما في ذلك القدس الشرقية، متهمة إسرائيل بتعزيز الاستيطان وتفتيت حقوق الفلسطينيين.

وحذر البيان من مساعي إسرائيل للتصعيد في قطاع غزة، مشددا على رفض أي عمليات نزوح أو تهجير تقدم عليها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

ودعا البيان إلى اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

إلى ذلك، استشهدت فتاة فلسطينية وأصيب 15 آخرون، فجر اليوم الجمعة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي جنوب غرب خان يونس.

وأفادت وكالة "وفا"، بوصول الشهيدة بشرى هاني حسن البراهمة (18 عاما)، و15 إصابة إلى مجمع ناصر الطبي، إثر قصف طائرة بدون طيار "درون" للاحتلال جنوب غرب خان يونس.

وبمدينة غزة، قصفت زوارق حربية إسرائيلية الساحل، فيما أطلقت آليات متمركزة شمالي القطاع نيرانها بكثافة باتجاه شارع الشيماء شمالي بيت لاهيا، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وفق مصادر محلية.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، استشهد نحو 73 ألف فلسطيني وأصيب ما يزيد على 173 ألفا آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال 90 % من البنية التحتية المدنية في القطاع.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، تواصلت هجمات إسرائيل ما أسفر بحسب وزارة الصحة بغزة، عن استشهاد 947 فلسطينيا وإصابة 2935 آخرين منذ الاتفاق.