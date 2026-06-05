السيطرة على حريق محدود بمدخنة مطعم في النزهة

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نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب بمدخنة مطعم شهير بمنطقة النزهة، دون تسجيل إصابات بشرية.

كانت البداية بتلقي اللواء محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بمدخنة مطعم شهير بالمكان المشار إليه.

وعلى الفور، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب الحريق داخل مدخنة بالمطعم بالطابق الأرضي أسفل عقار مكون من 4 طوابق، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة رجال الحماية المدنية، وجارٍ تنفيذ عمليات التبريد الجيد للمدخنة؛ لضمان عدم تجدد اشتعال الحريق مرة أخرى، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.