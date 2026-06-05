محامي 4 من ضحايا الطبيب المزيف: المنتحل صرف أدوية خاطئة أدت لإصابة الموكلين بأمراض مزمنة

قال أحمد البيلي، محامي ضحايا الطبيب المزيف، إنه تقدّم خلال العام الجاري ببلاغ ضد وليد مسعود، منتحل صفتي طبيب القلب و رئيس قسم جراحات القلب بجامعة عين شمس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر قناة «mbc مصر»، مساء الخميس، أنه تقدم بهذا البلاغ لتسبب المنتحل بإصابة موكليه بأمراض مزمنة منها تليف الكبد والفشل الكلوي، نتيجة لصرف أدوية خاطئة.

وتابع: «بحثنا عنه بعد فترة اختفى الدكتور واتفاجئنا إن هو بيحاكم أمام محكمة الجنيات عن انتحال صفة طبيب وتزوير 4 بطائق».

وأوضح تحريرهم لمحضر ضد المنتحل بقسم النزهة لفتح تخقيق رسمي، مضيفًا أنه يُمثل 4 ضحايا فقط، ومؤكدًا:«المحضر حاليًا تم فتح تحقيق قضائي في الواقعة».

وأكمل: «لما عملنا المحضر كان في تعاون كبير جدًا من رئيس النيابة عملنا مذكرة رسمية ليه وادانا تأشيرة بسماعنا وبعد كدا فتح تحقيق قضائي في الواقعة».

ونوّه إلى عمل المحاضر بأقسام الشرطة لا يتطلب تقديم أي مستندات، موضحًا أنها تُقدم للنيابة العامة، معلقًا: «إحنا بنفتح تحقيق قضائي وفي التحقيق القضائي دا بيسمعنا السيد وكيل النيابة هنا بقى بنقدم مستنداتنا قدام النيابة».

وأكد أنه سيُقدم جميع المستندات المرتبطة بواقعة الإهمال خلال التحقيق القضائي أمام وكيل نيابة النزهة، مضيفًا أنه سيُقدم أيضًا تقارير طبية حدثة بشأن مدى تدهور أوضاع موكليه الصحية.

وذكر أن التحقيق القضائي يتطلب حضور الموكلين للإدلاء بأقوالهم، قائلًا: «أول اسبوع بعد العيد إن شاء الله معادنا إحنا نكون هناك».

واختتم قائلًا: « إحنا كان أحد الأشخاص معانا من المجني عليهم في محكمة عابدين من كام يوم وبالفعل حاولنا نخش المحكمة فالمحكمة سمحت لنا إن إحنا اللي ندخل فقط علشان ندعي عليه مدني عن تزوير البطايق دي وإنها أصابت الناس دول بأضرار جسيمة»، مضيفًا: «المحكمة قالت لنا بالنص كدا إحنا قدام قضية تزوير بطايق انتحال صفة طبيب كمل في محضرك اللي في النزهة».



وألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على طبيب قلب شهير يدعى (و .م)، وذلك لتنفيذ حكم قضائي نهائي بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد إثبات تزويره لمؤهله الدراسي، وانتحال صفة رئيس قسم جراحات القلب بجامعة عين شمس، فضلاً عن تزوير 4 بطاقات رقم قومي، وأظهرت التحريات أن المتهم مفصول من كلية "الألسن"، ولا يمت لمهنة الطب بصلة.