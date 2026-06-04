عضو اتحاد الصناعات: البنية التحتية أساسية لجذب المستثمرين وتحقيق النهضة الاقتصادية

أكد الدكتور محمود السيد عضو اتحاد الصناعات المصرية، أهمية البنية التحتية لجذب المستثمرين، قائلًا: «مفيش مستثمر في العالم هيروح دولة بدون ما يكون فيها بنية تحتية».

ولفت خلال تصريحات على برنامج «الاقتصاد 24»، المذاع عبر القناة «الأولى المصرية»، مساء الخميس، إلى اهتمام دراسات الجدوى بالبنية التحتية، مثل الطرق والكباري، والموانئ، المطارات، وغيرها، لأهميتها في توفير الوقت والتكلفة.

وتابع: «أي مستثمر في الدنيا بيدور على العائد على الاستثمار الوقت عنده بفلوس مش عايز يضيع وقت فعايز النهاردة لما ينزل دولة لازم يكون فيها بنية تحتية قوية».

وأضاف أن تطوير البنية التحتية جاذب للمستثمرين، قائلًا: «الدولة ادركت دا وانفقت ترليونات الجنيهات آخر 10 سنين».

وأوضح مقومات السوق المصري، ومنها كبر حجم السوق بما يوفر بيئة متنوعة للمستثمرين لتقديم خدماتهم، معلقًا: «يبقى أنا النهاردة بنية تحتية تساعدني حجم سوق وحجم مستهلك كبير يساعدني أكبر والدولة كمان تساعدني في تقديم امتيازات للمستثمر علشان أجي».

واقترح عددًا من الامتيازات التي يُمكن أن تقدمها الدولة، ومنها التسهيلات الضريبية، تسهيلات الأراضي، وزيادة مرونة التشريعات والقوانين، والقضاء على البيروقراطية، مستشهدًا بإصدار الدولة لأكثر من 43 رخصة ذهبية، بجانب منظومة الشباك الواحد.