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تحدث إبراهيم عادل، لاعب منتخب مصر، عن مشاركته المرتقبة مع الفراعنة في كأس العالم 2026، إلى جانب كواليس معسكر المنتخب الوطني استعدادًا للبطولة.

وقال إبراهيم عادل في تصريحات عبر قناة «أون سبورت»: «كأس العالم حلم لأي لاعب أن يكون حاضرًا فيه، وأتمنى من الله التوفيق في البطولة وتحقيق إنجاز يليق باسم مصر».

وأضاف: «لدينا مباراة ودية أمام منتخب البرازيل، ونسعى للاستفادة منها بأقصى شكل ممكن، من أجل الوصول لأفضل جاهزية قبل مواجهة بلجيكا في افتتاح مشوار المونديال».

وأوضح: «مواجهة البرازيل ستكون صعبة أمام منتخب كبير يمتلك تاريخًا طويلًا من النجوم، لكنها فرصة مهمة لاكتساب الخبرات، وجميع اللاعبين في حالة تركيز شديد، ونسعى لتقديم أداء يليق بالكرة المصرية وإسعاد الجماهير».

وتابع: «الكل داخل المنتخب يضع كأس العالم هدفًا رئيسيًا، ونعمل على الظهور بشكل مشرف يليق باسم مصر».

وأكمل: « حسام حسن دائمًا ما يمنحنا دوافع إيجابية ويحرص على رفع الحالة المعنوية للاعبين خلال فترة الإعداد».

واختتم إبراهيم عادل تصريحاته قائلًا: «سعيد بكوني ضمن قائمة منتخب مصر في أول مشاركة لي بكأس العالم، ونتمنى تحقيق نتائج إيجابية بدعم الشعب المصري».