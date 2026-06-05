الذهب يرتفع 35 جنيها وعيار 21 يسجل 6 آلاف و655 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بقيمة 35 جنيها خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث سجل سعر الجرام عيار 21-الأكثر مبيعا في مصر- 6655 جنيهاً مقابل 6620 ففيبداية تعاملات اليوم.

وصعد سعر الجرام عيار 24 ليسجل 7605 جنيهات، كما ارتفع سعر الجرام عيار 18 ليسجل 5704 جنيهات، وصعد سعر الجنيه الذهب ليسجل 53240 جنيها بدون احتساب ضريبتي الدمغة والقيمة المضافة وقيمة المصنعية.

وعلى الصعيد العالمي، يتجه سعر الذهب نحو تسجيل خسارة أسبوعية تراجع سعر المعدن النفيس قرب 4450 دولاراً للأوقية، متجهاً نحو انخفاض بنحو 2% في أسبوع شهد أعنف اشتباكات في الشرق الأوسط منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في بداية أبريل.

ومن جانبه لفت نيكولاس فرابل، المدير العالمي لأسواق المؤسسات لدى "إيه بي سي ريفايناري "، إلى أن توقع تراجع فرص التوصل إلى تسوية بشأن التوترات المحيطة بمضيق هرمز زاد من احتمال حدوث أزمة طاقة، "ما سيؤدي إلى تشديد السياسة النقدية، وهذا له أثر سلبي على الذهب".

موضحاً أن سعر المعدن النفيس تراجع دون مستويات فنية رئيسية على الرسوم البيانية للتحركات اليومية وكل 4 ساعات، ما يشير إلى أن الاتجاه يظل سلبياً في كلا الإطارين الزمنيين.

وانخفض سعر الذهب بشكل حاد منذ اندلاع الصراع نهاية فبراير، وتحرك ضمن نطاق ضيق خلال الأسابيع القليلة الماضية. وكان منخفضاً يوم الجمعة بنحو 16% عن مستواه قبل الحرب مباشرة.

وانخفض سعر الفضة بنسبة 1.7% إلى 72.61 دولارا للأوقية، وانخفض سعر البلاتين بشكل طفيف، بينما ارتفع سعر البلاديوم ارتفاعا طفيفا، واستقر مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري.