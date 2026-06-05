الأمم المتحدة تطلق نداء لزيادة المساعدات إلى لبنان

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، أنها ستزيد إلى المثلين المبلغ الذي تقول إنها بحاجة إليه لمساعدة ‌لبنان على تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، مع دخول الحرب شهرها الرابع.

وستطلق الأمم المتحدة نداءً جديدا بالتعاون مع الحكومة اللبنانية لجمع 331.5 مليون دولار إضافية لمساعدة 1.4 مليون شخص، وبذلك يصل إجمالي المبلغ ⁠المطلوب إلى 639.9 مليون دولار.

وتلقت 185.9 مليون دولار حتى 31 مايو الماضي، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وقال المنسق الإنساني للأمم المتحدة عمران رضا إنه "في الأشهر الثلاثة ⁠الماضية، واجه السكان المحليون في أنحاء لبنان وضعا مروعا بسبب تصعيد الأعمال القتالية"، مشيرا إلى ارتفاع ⁠عدد القتلى وتزايد وتيرة النزوح والأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية.

وأضاف: "الخسائر في صفوف المدنيين تثير القلق وتتفاقم يوما بعد يوم".

وقتلت إسرائيل 5 أشخاص وأصابت 15 آخرين على الأقل، اليوم الجمعة، في 14 هجوما على لبنان، رغم الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار.

وأنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان 6 بلدات في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم، تمهيدا للعدوان عليها.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس، أن إسرائيل ولبنان اتفقا على استئناف المفاوضات بينهما اعتبارًا من 22 يونيو الجاري، في إطار جهود تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل بشأن القضايا العالقة بين الجانبين.

وأكدت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن “الولايات المتحدة ستواصل تسهيل التواصل بين إسرائيل ولبنان خلال المرحلة الانتقالية”، مشددة على التزامها بدعم الجيش اللبناني وتطوير قدراته، بما يمكنه من بسط السيادة الفعالة على كامل الأراضي اللبنانية.

وسبق أن اتفق لبنان مع إسرائيل على وقف إطلاق النار في أبريل ، قبل أن يتفقا لاحقًا على التمديد في مايو ، إلا أن إسرائيل مازالت تشن هجمات على لبنان.