صلاح يُحقق أمنية طفل فلسطيني أصيب في غزة

التقى محمد صلاح، نجم منتخب مصر، طفلًا فلسطينيًا من قطاع غزة، حيث حرص على التقاط صورة تذكارية معه والتوقيع على كرة قدم، في لفتة إنسانية لاقت تفاعلًا واسعًا، وذلك عقب تعرض الطفل لإصابة خلال الأحداث الجارية في القطاع.

ويحظى محمد صلاح بإشادة كبيرة على المستويين الرياضي والإنساني، ليس فقط لما يقدمه داخل المستطيل الأخضر من أداء مميز، ولكن أيضًا لما يُعرف عنه من مواقف إيجابية وسلوك يعكس قيمًا إنسانية خارج الملعب.

ويواصل قائد منتخب مصر استعداداته رفقة «الفراعنة» لخوض المواجهة الودية أمام البرازيل، المقرر إقامتها في الواحدة من صباح الأحد المقبل، ضمن التحضيرات النهائية قبل المشاركة في كأس العالم 2026.

وعلى الصعيد الاحترافي، لم يحسم محمد صلاح بعد وجهته المقبلة عقب نهاية مشواره مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، حيث قرر تأجيل دراسة العروض المقدمة له إلى ما بعد انتهاء مشاركته في المونديال.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم، إلى جانب منتخبات بلجيكا وآيسلندا وإيران.