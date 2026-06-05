فيفا يستحدث نظاما جديدا لمراسم ما قبل المباريات في المونديال

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن اعتماد صيغة تنظيمية جديدة لمراسم ما قبل انطلاق المباريات في بطولة كأس العالم 2026، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى التفاعل وإضفاء طابع احتفالي أوسع على الحدث الكروي الأكبر عالميًا.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك النسخة المقبلة من المونديال خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو، في أول بطولة تقام بمشاركة 48 منتخبًا، من بينها منتخب مصر الذي جاء ضمن المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وبموجب النظام الجديد، سيشارك جميع لاعبي المنتخبين المتنافسين، سواء الأساسيين أو البدلاء، في الوقوف على أرضية الملعب عند دائرة المنتصف أثناء إعلان التشكيلتين الرسميتين، على أن يتم عزف النشيدين الوطنيين قبل صافرة البداية.

ويهدف «فيفا» من هذا التعديل إلى منح اللاعبين حضورًا أكبر في اللحظات الافتتاحية للمباريات، وتعزيز الأجواء الاحتفالية داخل الملاعب، بما يضيف بُعدًا تفاعليًا جديدًا لتجربة الجماهير والمنتخبات.

ويأتي هذا التطوير ضمن سلسلة من التحديثات التنظيمية التي يواصل الاتحاد الدولي لكرة القدم العمل عليها استعدادًا لمونديال 2026، في نسخة تُقام للمرة الأولى عبر ثلاث دول مضيفة.