سفير مصر بالكويت يطمئن على حالة مواطن مصري أصيب في الهجوم الإيراني على مطار الكويت

8 مواطنين مصريين تعرضوا لإصابات متفاوتة جراء الهجمات الإيرانية على مطار الكويت

حرص سفير مصر لدى الكويت السفير محمد جابر أبو الوفا، على زيارة المواطن المصري ممدوح عبد العليم عرفة، الذي يتلقى العلاج في أحد مستشفيات دولة الكويت جراء إصابته في الهجمات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها دولة الكويت أمس الأول، وذلك من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.

وخلال الزيارة.. اطمأن السفير المصري على الحالة الصحية للمواطن المصاب، والتي تشهد تحسنا واستقرارا، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل وتمام التعافي في أقرب وقت.

وكان 8 مواطنين مصريين تعرضوا لإصابات متفاوتة جراء الهجمات الإيرانية التي استهدفت مطار الكويت الدولي مؤخرا حيث تلقوا جميعا الرعاية الطبية والعلاج اللازم.

وغادر 7 منهم المستشفى بعد تحسن حالاتهم الصحية، فيما لا يزال مواطنا مصريا واحدا يتلقى العلاج ويتابع الأطباء حالته وهي حالة مستقرة.

وأكد سفير مصر لدى الكويت أن السفارة والقنصلية المصريتين تابعتا، منذ اللحظات الأولى للحادث، أوضاع جميع المصابين بالتنسيق الوثيق مع السلطات الكويتية المختصة، كما قام وفد من القنصلية المصرية بزيارة المصابين والاطمئنان عليهم ومتابعة أوضاعهم الصحية بصورة مستمرة.

وأعرب السفير المصري عن خالص تقديره وامتنانه للسلطات الكويتية، وعلى وجه الخصوص لوزارتي الداخلية والصحة، لما قدمتاه من رعاية واهتمام بالغين للمصابين، مشيدا بسرعة الاستجابة وكفاءة التعامل مع تداعيات الحادث.

وأكد السفير المصري أن ذلك يعكس النهج الإنساني الراسخ لدولة الكويت الشقيقة بقيادة أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وحرصها الدائم على توفير الرعاية والحماية لكل من يقيم على أرضها.

وجدد السفير أبو الوفا التأكيد على موقف جمهورية مصر العربية الثابت في دعم دولة الكويت الشقيقة وتضامنها الكامل معها في مواجهة هذا الاعتداء الآثم، مشددا على مساندة مصر لكل ما تتخذه الكويت من إجراءات وتدابير لصون أمنها واستقرارها وحماية أراضيها ومنشآتها الحيوية.

كما أكد إدانة جمهورية مصر العربية لهذه الهجمات الإيرانية الآثمة، باعتبارها تصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة ويقوض الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.