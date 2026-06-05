توتنهام يعلن تعاقده مع أندي روبرتسون

أعلن نادي توتنهام هوتسبير تعاقده مع أندي روبرتسون، لاعب ليفربول السابق، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويُعد قائد منتخب اسكتلندا إضافة قوية لصفوف الفريق، نظرًا لما يمتلكه من خبرات كبيرة ومسيرة حافلة بالألقاب، على أن ينضم رسميًا في الأول من يوليو المقبل، عقب نهاية عقده مع ليفربول.

وقال يوهان لانج، المدير الرياضي للنادي: «يسعدنا الترحيب بأندي في النادي».

وأضاف: «في المقام الأول، هو ظهير أيسر متميز، ويُعد من أفضل اللاعبين في هذا المركز بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيساهم في رفع جودة الفريق».

وتابع: «كما أن مستواه الفني وشخصيته القيادية ظهرا بوضوح طوال مسيرته، حيث نافس بانتظام على الألقاب الكبرى وحقق العديد منها».

وأوضح: «احترافية أندي والتزامه سيكونان عنصرين مهمين في تطوير الفريق، كما أنه يتشارك معنا الطموح والإصرار على إعادة النجاح للنادي».

وختم: «نحن متحمسون لبدء فصل جديد مع أندي، ونتطلع لانضمامه إلينا بعد كأس العالم».

من جانبه، قال المدير الفني روبرتو دي زيربي: «أندي لاعب تابعته بإعجاب لسنوات طويلة، وسيضيف لنا جودة فنية عالية وخبرة كبيرة وعقلية قيادية قوية».

وأضاف: «هو لاعب فائز ومعتاد على أعلى المستويات، ويمكنه أن يكون عنصرًا مؤثرًا داخل الملعب وخارجه».

وتابع: «لا أطيق الانتظار للعمل معه ورؤية تأثيره الإيجابي على المجموعة».

ويتمتع روبرتسون بخبرة واسعة ومسيرة حافلة بالألقاب، بعد تسع سنوات مميزة قضاها مع ليفربول قبل انتقاله إلى توتنهام.