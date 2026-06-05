مصر تدين استهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان

أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الاعتداء الذي استهدف موقعا تابعا لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" في جنوب لبنان، والذي أسفر عن مقتل جندي صربي وإصابة جنديين من إسبانيا والسلفادور.

وأكدت مصر رفضها القاطع لأي استهداف لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مشددة على أهمية ضمان أمن وسلامة عناصرها وتمكينها من الاضطلاع بمهامها وفقا لولايتها الأممية، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في لبنان الشقيق.

وتقدمت مصر بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب جمهورية صربيا في وفاة الجندي الصربي، معربة عن تمنيها الشفاء العاجل للمصابين.

وجددت مصر تأكيدها على أهمية الحفاظ على أمن قوات اليونيفيل، بالنظر إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به في حفظ الأمن والاستقرار في لبنان الشقيق.