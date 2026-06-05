163 ألف طالب وطالبة يؤدون الامتحانات والبداية بالقرآن والحديث

تنطلق غدًا السبت، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، حيث يؤدي طلاب القسم العلمي أولى امتحاناتهم في مادتي القرآن الكريم والحديث الشريف، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام سير الامتحانات في مختلف اللجان على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن تستمر امتحانات القسم العلمي حتى يوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2026، فيما تبدأ امتحانات القسم الأدبي يوم الأحد الموافق 7 يونيو 2026 بمادتي القرآن الكريم والحديث الشريف، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 9 يوليو 2026.

وأكد الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، أن الأزهر أنهى جميع الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، ووجّه بتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان، بما يحقق الانضباط والطمأنينة ويعين الطلاب على أداء امتحاناتهم في أفضل الظروف.

وأكد عبدالغني حرص الأزهر الشريف على الإعداد المبكر لموسم الامتحانات من خلال خطة متكاملة شملت تجهيز اللجان، ومراجعة الإجراءات التنظيمية، وتكثيف أعمال المتابعة الميدانية، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، وخروج الامتحانات بالصورة التي تليق بمكانة الأزهر الشريف.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن القطاع استكمل جميع الترتيبات الفنية والإدارية المتعلقة بأعمال الامتحانات، وتم عقد سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء اللجان والعاملين بالعملية الامتحانية؛ لضمان وضوح التعليمات وتوحيد آليات العمل داخل اللجان.

وأضاف الدكتور الشرقاوي، أنه تم تجهيز غرف العمليات المركزية والفرعية لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، إلى جانب الدفع بنحو 600 متابع من القطاعات والإدارات الرئيسة بالأزهر للمتابعة الميدانية على مستوى الجمهورية، والتدخل الفوري لمعالجة أي معوقات، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية وتحقيق أعلى درجات الانضباط.

وبلغ إجمالي أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، منهم 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، بواقع 45 ألفًا و633 طالبًا و36 ألفًا و733 طالبة، فيما بلغ إجمالي طلاب القسم العلمي 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة، بواقع 41 ألفًا و468 طالبًا و39 ألفًا و843 طالبة، فيما بلغ عدد اللجان الرئيسة على مستوى الجمهورية 581 لجنة، تضم 10 آلاف و230 لجنة فرعية، بمشاركة 22 ألفًا و660 معلمًا ومعلمة في أعمال الملاحظة داخل اللجان، بما يسهم في تحقيق الانضباط الكامل وضمان حسن سير العملية الامتحانية.