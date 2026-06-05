وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيريه السعودي والقطري تطورات الأزمة الإيرانية

بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في اتصالين هاتفيين مع كل من الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة، والأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها الأزمة الإيرانية وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، إلى جانب تطورات الأوضاع في السودان.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية اليوم بأن الاتصالين تناولا مستجدات المفاوضات الأمريكية - الايرانية والجهود الدبلوماسية المبذولة للتوصل إلى تسوية توافقية تراعى شواغل جميع الأطراف ودول الخليج ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما بحث الوزراء تطورات الأزمة في السودان، حيث أكد وزير الخارجية موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية السودانية باعتبارها الركيزة الأساسية لاستعادة الأمن والاستقرار، ورفض اي كيانات موازية.

وشدد على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية تمهيداً لوقف مستدام لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، ودعم مسار سياسي شامل بملكية وإدارة سودانية خالصة يفضي إلى استعادة الأمن والاستقرار وتلبية تطلعات الشعب السوداني الشقيق.