قال الفنان صبري فواز، إن الفكر المتطرف لدى الشخصيات التي جسدها في مسلسلاته ينشأ نتيجة حالة من "التجريف" تتبعها عملية "حشو" بمفاهيم مغلوطة.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "من ماسبيرو" إلى أن كل التصرفات تنبع من هذا المفهوم المحشو بداخلهم، لافتا إلى اعتقادهم بصحته لدرجة قد تصل إلى بالكثير منهم إلى التضحية بحياتهم ومستقبلهم، مع العيش في حالة من الكراهية لكل ما يحيط بهم.

وأوضح أن هؤلاء الأشخاص يعانون من "التوهان أكثر منها الطغيان"، لافتا إلى أن الطغيان قد يوجد لدى القيادات والساسة منهم الذين يستخدمون "هؤلاء التائهين" الذين لا يعرفون أنفسهم، مؤكدا أن هذا يجعلهم عرضة للانسياق خلف أي مخططات.

وشدد أن هنا تبرز أهمية الفنون، كونها الأداة التي تُعرف الإنسان بذاته وبما يحبه، وتمنحه الوعي والوقوف على حقيقة من حوله، مؤكدا أن هذا الوعي هو الحصن الذي يحمي الفرد في المستقبل من أي خطر.

ورأى أن "الفنون أمن قومي"، مشيرا إلى ضرورة النفاذ بالفن إلى الجذور الاجتماعية، لا سيما أن التعامل بـ "الكشط" من الفصيل السياسي يؤدي إلى استمرار بقايا جذور اجتماعية، موضحا أن العمل على "الجذور" هو ما ينهي الأزمة بشكل نهائي.

وأضاف أن الفن "لم يكن يوما شريرا، ولم يتسبب في إيذاء أحد أو سفك دماء أو نشر فرقة وكراهية"، مؤكدا أن البداية يجب أن تكون من الفن، خاصة وأن الشعب المصري "فنان".

ولفت إلى أن الأمر يتطلب خطة واضحة ومنظمة من الدولة ودراسة دقيقة بدلا من المجهودات الفردية، موضحا أن تجربة مسرح "المواجهة والتجوال" التابع لهيئة المسرح، تصل إلى أبعد المناطق في مصر مثل حلايب وشلاتين، مشددا أن الشعب المصري "عطشان" للفن الحقيقي.