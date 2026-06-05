خلدون المبارك يؤكد استمرار مشروع مانشستر سيتي: لا نية للبيع ومواصلة التوسع والاستثمار

أكد خلدون المبارك، رئيس نادي مانشستر سيتي، أن الملاك بقيادة الشيخ منصور بن زايد ملتزمون بمواصلة تطوير النادي، مشددًا على عدم وجود أي نية لبيع النادي في المرحلة الحالية، مع الاستمرار في سياسة النمو والتوسع على مختلف المستويات.

وقال المبارك، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي: «لا توجد أي نية للبيع، بل هناك توجه واضح لمواصلة النمو، لأن هذا المشروع مرشح لمزيد من التطور، وهو نموذج ناجح في عالم كرة القدم والترفيه».

وأضاف: «في عالم يتغير باستمرار وتتغير فيه اهتمامات الناس، تبقى الرياضة ثابتة، وكرة القدم هي قمة الرياضات، ومانشستر سيتي ومجموعة النادي يمثلان قمة هذا المجال، وهذه الأصول المميزة لا يتم التفريط فيها».

وتحدث رئيس مانشستر سيتي عن مشروع تطوير ملعب الاتحاد ومحيطه، قائلًا: «لا يوجد في إنجلترا أو أوروبا مشروع مماثل بهذا التكامل، وما يتم تنفيذه في ميدلوك سكوير يمثل إضافة كبيرة للمدينة، من خلال تحويل المنطقة إلى مساحة حيوية تعمل على مدار 365 يومًا في السنة، وليس فقط أيام المباريات».

وأوضح أن المشروع يشمل إنشاء متحف للنادي، وساحة تضم خدمات الطعام والشراب، ومتجرًا جديدًا لشركة بوما، إلى جانب مرافق ترفيهية وتجارية متكاملة، بالإضافة إلى فندق وقاعة مؤتمرات، بما يعزز القيمة الاقتصادية للمشروع.

واختتم المبارك تصريحاته بالتأكيد على فلسفة الاستثمار داخل النادي، قائلًا: «الاستثمار يولد عوائد، والتكلفة ليست سوى عنصر مؤقت في الميزانية. كل ما نقوم به هو استثمار طويل الأمد، قد يظهر أحيانًا كتكلفة سنوية، لكنه في النهاية يهدف إلى تحقيق نمو مستدام في الإيرادات والأرباح».

وأضاف: «على مدار 18 عامًا، لم يتم سحب أي أرباح من النادي، بل كان الهدف دائمًا إعادة الاستثمار من أجل تطوير الفريق والمنظومة والأصول، بما يحقق قيمة مضافة للنادي والمجتمع».