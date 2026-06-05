النائب محمد فؤاد: الدعم الجديد شبه نقدي عبر البطاقات ولا يمكن سحبه كاش

قال الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، إن الدولة تتجه إلى مرحلة التحول نحو الدعم النقدي، مشيرا إلى اتفاقه بنسبة 95% مع ما طرحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن كون الدعم النقدي أنجح من العيني.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" أن هناك فرقا بين الدعم النقدي المباشر "الكاش ترانسفر" على غرار دعم تكافل وكرامة، وبين ما يسمى "سيمي كاش" المتمثل في الدعم شبه النقدي.

ولفت إلى أن الدعم شبه النقدي يعني شحن مبالغ مالية على البطاقات التموينية أو المتكاملة مخصصة فقط لشراء السلع حسب عدد أفراد الأسرة، ولا يمكن سحبها كأموال نقدية عبر الماكينات، مؤكدا أن حديثه من واقع رؤيته الاقتصادية والمعلومات القريبة من الواقع.

ونوه أن النظام الحالي للدعم، خاصة في رغيف الخبز، يشهد عمليات من "الهدر رايح جاي"، حينما يدفع المواطن 20 قرشا للرغيف وتتحمل الدولة التكلفة التي تصل إلى جنيه ونصف أو 1.80 جنيه.

وأضاف أن النظام الجديد سيوسع دائرة السلع المتاحة للمواطن بما يتجاوز الزيت والسكر والخبز، وقد يفتح أماكن صرف أخرى بجانب البقال التمويني مثل السلاسل، لشراء ما يريده المواطن من السلع، موضحا أن الدعم النقدي هنا يعني شراء السلع بسعرها.

ولفت إلى أن من غير المنطقي الحديث عن دعم نقدي دون تحديد قيمة الدعم، مشيرا إلى منظومة الدعم في مصر التي تضم 68 مليون مستحق، يضعها ضمن أكبر 5 أنظمة دعم في العالم بجانب الهند والفلبين وإندونيسيا.