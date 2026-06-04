لبنان: إزالة سواتر ترابية على طريق بلدة دبّين الجنوبية بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها

أزالت وحدة من الجيش اللبناني، سواتر ترابية على طريق بلدة دبّين في جنوب لبنان، بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي من البلدة. ونفّذت انتشارًا تدريجيًّا فيها بعد التواصل مع لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية والتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني إنّ وحدة من الجيش عملت "على إزالة سواتر ترابية على طريق دبّين.. فيما تجري الوحدات المختصة مسحًا هندسيًّا للمنطقة بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة".

ودعت قيادة الجيش "المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار".