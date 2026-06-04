حلقة خاصة لمنى الشاذلي من كواليس حفل عمر خيرت في لندن

انتهت الإعلامية منى الشاذلي من تصوير حلقة خاصة من برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON"، تنفرد فيها بكواليس حفل الموسيقار عمر خيرت في قاعة "ألبرت هول" بالعاصمة البريطانية لندن، كأول مؤلف موسيقي مصري وعربي يقف على خشبة مسرح القاعة العالمية.

وحضر فريق البرنامج البروفات وكواليس استعداداته للحفل الذي حظي باهتمام ومتابعة وحضور كبير من الجمهور.

وأعربت منى عن فخرها وسعادتها بحضور حفل عمر خيرت ورؤية موسيقار مصري يعزف داخل واحدة من أكبر القاعات في العالم، وسط حضور جماهيري كبير ملأ جنبات القاعة.

وفي حوار أجرته منى الشاذلي مع عمر خيرت على هامش الحفل، تحدث عن مشاعره بالوقوف على خشبة قاعة ألبرت هول كأول مؤلف موسيقي مصري وعربي، وتطرق إلى الحديث عن أشهر مقطوعاته الموسيقية وكواليس تأليفها، وأبرز الأعمال السينمائية التي شارك فيها وألف موسيقاها.