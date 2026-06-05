مدبولي: نظام البكالوريا ينهي كابوس الفرصة الواحدة المرعب من على كاهل الأسرة المصرية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن وزارة التربية والتعليم سعت إلى تقليل أعداد لجان الامتحانات الثانوية العامة من خلال إنشاء مجمعات مدارس، موضحا أن الفكرة تعتمد على خفض عدد اللجان من أكثر من 2000 لجنة إلى حدود 1000 لجنة، أي بنسبة تصل إلى أقل من النصف.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، أن المجمعات الامتحانية تضع في الحسبان "مسافة السير" للطالب لضمان عدم تأخره، مؤكدا أن تقليل عدد اللجان يهدف إلى تحقيق "حوكمة وسيطرة أكثر"، عبر توفير رقابة بعدد كبير على عدد أقل من اللجان.

وأكد أن دور الدولة يتمثل في ضمان تأمين الناحية التنظيمية واللوجستية بشكل جيد جدًا، لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات دون أي ضغط نفسي أو عصبي، مشددا أن هذا هو الشيء المهم الذي تلتزم به الدولة.

وتطرق إلى نظام "البكالوريا" الجديد للثانوية العامة، لافتا إلى أن التحرك نحو هذا النظام يهدف إلى رفع "الكابوس المرعب" عن كاهل الأسرة المصرية، والمتمثل في كون الثانوية العامة "فرصة واحدة في العمر يضيع معها مستقبل الطالب إذا لم يُوفق فيها".

وأكد أن نظام البكالوريا الجديد سيمنح الطالب فرصتين وثلاثا لدخول الامتحان، أسوة بالأنظمة الدولية التي تتيح للطلاب أداء الاختبارات دون عبء نفسي، مشيرا إلى أن ذلك سيتحقق مع تطبيق النظام الجديد خلال الفترة المقبلة.