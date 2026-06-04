- 3 حافلات مجانية لنقل الطلاب في غزة وتصحيح أوراق الإجابة في القاهرة

واصل طلاب الثانوية الأزهرية بالمعاهد الفلسطينية، اختبارات نهاية العام الدراسي 2025-2026م، إذ أدى طلبة القسمين العلمي والأدبي اختبار مادة التفسير صباح اليوم.

وأوضح الدكتور علي رشيد النجار، عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين، أن طلبة المعاهد السبعة في فلسطين قد انتظموا داخل قاعات الامتحانات في تمام الساعة العاشرة صباحًا؛ وجاهيًا وبطريقة مركزية؛ إذ تُعقد في مقر معهد غزة الديني لطلاب القطاع.

وأكد النجار، أنه على الرغم من الدمار والآلام التي خلفتها الحرب، إلا أن الإدارة العامة للمعاهد حرصت على توفير الأجواء الملائمة والداعمة للحالة النفسية والذهنية للطلبة.

وحول آلية سير الامتحانات، ذكر أن الأسئلة وضعت من قبل الإدارة المركزية للامتحانات بمشيخة الأزهر الشريف في جمهورية مصر العربية.

وأوضح أن الإدارة العامة للمعاهد في فلسطين تقوم بعمل سكان لأوراق الإجابة -مسح ضوئي (Scan)- وإرسالها عبر البريد الإلكتروني إلى سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، حيث تُعاد طباعتها وتغليفها ثم تُسلم للكنترول بمشيخة الأزهر الشريف لإتمام عملية التصحيح وإصدار النتائج بعد اعتمادها من الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب.

كما أعرب عميد المعاهد عن امتنانه العميق للمؤسسات التي ساهمت في إنجاح الامتحانات؛ وفي مقدمتها "اللجنة المصرية" ممثلة برئيسها التنفيذي الأخ معين أبوالحصين، والتي وفرت 3 حافلات لنقل الطلبة مجاناً من مخيمات النزوح بالمحافظات الجنوبية إلى مقر الامتحان بمعهد الأزهر بمدينة غزة، مما خفف العبء المالي والجسدي عن كاهل أولياء الأمور والطلبة.

كما لفت إلى دور شكر شركة الاتصالات الفلسطينية (جوال) في قطاع غزة، لتوفيرها خط كهرباء وخط إنترنت بشكل دائم لكنترول الامتحانات، ولجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لتوفير احتياج المعاهد من خدمة طبية وتوفير عيادة طبية داخل المعهد لمتابعة الحالات الطارئة للطلبة فترة الامتحانات.

كما أعلنت اللجنة المصرية في غزة عن تخصيص حافلات مجانية لنقل طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية من المحافظات الجنوبية إلى معهد الأزهر بمدينة غزة، وذلك تسهيلًا لوصولهم إلى مقار الامتحانات.

وأوضحت اللجنة أن الحافلة رقم (1) ستنطلق من مفترق أبو عريف بمدينة دير البلح مرورًا برمزون دير البلح وشارع صلاح الدين، ثم رمزون المغازي، وشركة ضبان للغاز بالنصيرات، ومفترق أبو صرار، ومفترق النويري، وصولًا إلى معهد الأزهر بمدينة غزة عبر شارع الرشيد (البحر).

وأشارت إلى أن تجمع الطلاب للحافلة رقم (1) يبدأ الساعة الثامنة صباحًا في النقاط المحددة على طول خط السير.

كما خصصت اللجنة الحافلتين رقمي (2) و(3) لنقل الطلاب والطالبات عبر شارع الرشيد (البحر)، حيث ينطلق خط السير من مفترق النص غرب خانيونس مرورًا بمفترق شارع (5)، ومفترق أصداء، ومحطة التحلية بدير البلح، ومفترق (17)، وجامع النور، ومفترق عمارة الغرابلي، ومدخلي الزوايدة الأول والثاني، ثم مفترق النويري وصولًا إلى معهد الأزهر بمدينة غزة.

وبينت اللجنة أن موعد تجمع الطلاب للحافلتين رقمي (2) و(3) يبدأ الساعة السابعة صباحًا في نقاط التجمع المعلنة.

ودعت اللجنة الطلاب إلى الالتزام بمواعيد التجمع المحددة لضمان انتظام عملية النقل والوصول إلى مقار الامتحانات في الوقت المناسب.