تحدث الإعلامي أسامة كمال، عن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمجنون، ثم إظهار إعجابه به وتأكيده على عملهما سويًا.



واستشهد خلال تصريحات على برنامجه «مساء dmc»، المذاع عبر قناة «dmc»، مساء الأربعاء، بمقولة للكابتن رضا عبدالعال للتعليق على هذه التصريحات قائلًا: «يلهوي، أنتم مجانين يا جماعة ولا أنتم اصلا جايين تطيروا اللي فاضل من الأبراج في مخنا ولا في رأسنا ولا في دماغنا».



واستنكر تجاهل ترامب للاستهدافات المتكررة لدول الخليج، معلقًا: «طب يا مستر ترامب حضرتك مبتجبش سيرة الخليج من قريب ولا بعيد كأن الموضوع ميخصكش ولا يهمك».

ورأى أن هدف الاضطرابات الحالية هو تخريب دول الخليج، قائلًا: «الموقف الأمريكي من الاعتداء على دول الخليج بيحط 1000 علامة استفهام عن هدف الأمريكيان من الحرب دي».

وفي سياق آخر، تطرق كمال إلى تعيين الأمريكي بيل بولتي قائمًا بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية.

وذكر أن بولتي عمل كسمسار عقاري قبل تولي منصب مدير الاستخبارات الأمريكية، معلقًا: «سمسار عقاري مش مطور عقاري مهواش زي الكبارة ستيف ويتكوف».

وأشار إلى انجازات بولتي، ومنها اطلاعه على معلومات سرية للرهن العقاري، أحال من خلالها عدد من القضايا الجنائية لوزارة العدل، واتهام بعض كبار خصوم ترامب بالاحتيال في الرهن العقاري.

وسخر من الادعاءات حول قدرة بولتي بصفته مديرًا لوكالة الاستخبارات الوطنية، على الوصول لأسرار الحكومة، وتقنيات المراقبة العميقة بالعالم، قائلًا: «لا حول ولا قوة إلا بالله مش هجيب سيرة رضا عبدالعال».

وطرح كمال عددًا من التساؤلات حول ردود الأفعال العالمية في حالة مرور أي دولة بما يحدث بأمريكا حاليًا، والتوقعات لردود الفعل الأمريكية نفسها في هذا الموقف.

واختتم قائلًا: «دا بيخليني اسأل نفسي هل هي دي حقيقة أمريكا والأمريكان ولا دي فترة وهتعدي؟ هل امريكا لسا أم الديموقراطية ولا أصلا هي متعرفش الديموقراطية وإحنا اللي كنا عايشين في الوهم؟ هل آن الأوان إننا نفهم إن امريكا بيحكمها رأس المال بيحدد كل السياسات؟».

