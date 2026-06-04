أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملًا، مشددًا على أنه "لا تجزئة بين الجنوب وباقي لبنان"، ومؤكدًا أن "المقاومة مستمرة ما دام الاحتلال موجودًا"، بحسب ما أفادت قناة "إل بي سي" اللبنانية.

وكان الرئيس اللبناني جوزف عون قد أعلن، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستحدد موعد وآلية تنفيذ وقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشيرًا إلى أنه قد يبدأ بعد 24 ساعة من موافقة جميع الأطراف المعنية.

وقال عون، في بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، إن نتائج الجولة الرابعة من المفاوضات والبيان الصادر عنها تضمنت "نقاطًا مهمة جدًا لصالح لبنان"، معتبرًا أنها "تمثل الفرصة الأخيرة للدخول في وقف نهائي وشامل لإطلاق النار، على أن يتحمل كل طرف المسؤولية في حال عدم التجاوب"، وفقًا لوكالة الأناضول.

وأضاف أن "الجانب الأمريكي سيُبلّغ بالموقف اللبناني فور تلقي الردود من الأطراف الداخلية المعنية، ولا سيما حزب الله، ليُبنى على ذلك ما يلزم من إجراءات"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكشف الرئيس اللبناني أن الولايات المتحدة "ستحدد موعد وآلية تنفيذ وقف إطلاق النار، الذي قد يبدأ بعد 24 ساعة من إبلاغها بالموافقة وتقديم الضمانات اللازمة"، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون الضامن المباشر لتنفيذ الاتفاق.

وفي سياق متصل، شدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على أن تنفيذ وقف إطلاق النار مع لبنان مشروط بإبعاد عناصر حزب الله أولًا من جنوب نهر الليطاني، كما ادعى أن الاتفاق يتيح لإسرائيل مهاجمة العاصمة اللبنانية بيروت.

وأكد كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته الميدانية في جنوب لبنان خلال المرحلة الحالية، وأن السكان الذين أُجبروا على مغادرة منازلهم لن يتمكنوا من العودة في الوقت الراهن.

من جهته، انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة أمريكية، واصفًا إياه بأنه "خطأ جسيم".