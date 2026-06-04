استشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين إثر غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

أسفرت غارات جوية إسرائيلية، اليوم الخميس، على جنوب لبنان عن استشهاد أربعة أشخاص وإصابة آخرين.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بـ"سقوط ثلاثة شهداء مدنيين وعدد من الجرحى في حصيلة للغارات على سحمر"، مشيرة إلى "شن الطيران المعادي غارة على تل العقارب شمال بلدة سحمر".

وطلبت بلدية سحمر، في بيان، "من الأهالي ومن الجميع عدم التوجه إلى البلدة مطلقا، بسبب المخاطر الكبيرة المحدقة جراء ذلك، إذ إن العدو لا يوفر أحدا بما فيهم المدنيون، رجالا ونساء"، متمنية "الالتزام التام بذلك".

واستهدفت مسيرة إسرائيلية، دراجة نارية في بلدة معروب ما أدى إلى سقوط شهيد وجريح، واستهدفت غارة من مسيرة إسرائيلية سيارة في محيط مطعم السلطان في بلدة الدوير.

وأشارت الوكالة، إلى أن دورية للجيش اللبناني انطلقت لفتح طريق مرجعيون – إبل السقي؛ تمهيداً لتأمين حركة المرور على المحور، لافتة إلى أنه لم ترد معلومات مؤكدة عن الأنباء المتداولة حول انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة دبين نظرا إلى أن وحدات الجيش اللبناني لم تدخل المنطقة بعد للتحقق ميدانياً من الوضع القائم.

وكان استهداف سيارة مدنية على طريق زفتا – مفرق النميرية أدى إلى سقوط ثلاثة جرحى من جديدة مرجعيون إذ أصيب رجل وزوجته وابنتهما ونُقلوا إلى مستشفى "الراعي" في صيدا، لتلقي العلاج.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، غارات استهدفت سيارة على طريق بلدة زفتا الجنوبية، وسيارةً على طريق بلدتي زفتا - كفروة، واستهدف طريق بلدتي كفر رمان - حبوش، ودوار بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان.

وسجل تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق العاصمة بيروت وضواحيها.

وكان بيانا صدر عن لبنان والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، بعد انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات، والتي عقدت على مدى يومي أمس الأربعاء وأول أمس الثلاثاء، أعلن فيه اتفاق إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف لإطلاق النار.

وقال البيان، إن وقف إطلاق النار يعتمد على الوقف الكامل لنيران حزب الله وإخلاء جميع عناصر الحزب من منطقة جنوب الليطاني.