حبس صبري نخنوخ 4 أيام في واقعة مشاجرة معرض السيارات بالتجمع

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قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس صبري نخنوخ وآخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتعدي على مالك أحد معارض السيارات بالتجمع الخامس.

كما قررت النيابة إخلاء سبيل المحامي زياد عكاشة، أحد المجني عليهم في الواقعة، عقب الاستماع إلى أقواله.

وكشفت التحقيقات أن المحامي تصادف وجوده داخل المعرض وقت نشوب المشاجرة بين أطراف الواقعة.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليه اتهم صبري نخنوخ ونجل شقيقه بالتعدي عليه بالضرب خلال الأحداث، فيما تواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات وسماع أقوال باقي الأطراف للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة داخل معرض سيارات بالتجمع الخامس.

وعلى الفور، وجّه اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بسرعة انتقال القوات إلى مكان البلاغ.

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب المشاجرة بين صبري نخنوخ ونجل شقيقه من طرف، ومالك المعرض من طرف آخر.

واصطحبت القوات أطراف الواقعة إلى قسم شرطة التجمع الخامس، وحُرِّر محضر بالواقعة، ثم عُرضوا على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.