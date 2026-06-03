النيابة تقرر إخلاء سبيل محامٍ في واقعة مشاجرة صبري نخنوخ بعد سماع أقواله

قررت نيابة القاهرة الجديدة إخلاء سبيل المحامي زياد عكاشة، أحد المجني عليهم في واقعة المشاجرة التي نشبت بين صبري نخنوخ ونجل شقيقه من طرف، ومالك أحد معارض السيارات بالقاهرة الجديدة من طرف آخر، وذلك عقب الاستماع إلى أقواله.

وكشفت التحقيقات أن المحامي تصادف وجوده داخل معرض السيارات بمنطقة التجمع الخامس وقت نشوب المشاجرة بين أطراف الواقعة.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليه اتهم صبري نخنوخ ونجل شقيقه بالتعدي عليه بالضرب خلال أحداث المشاجرة، فيما تواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات وسماع أقوال باقي الأطراف للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة داخل معرض سيارات بالتجمع الخامس، وعلى الفور وجه اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بسرعة انتقال القوات إلى محل البلاغ.

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب المشاجرة بين صبري نخنوخ ونجل شقيقه ومالك المعرض، وتم اصطحاب أطراف الواقعة إلى قسم شرطة التجمع الخامس، وتحرير محضر بالواقعة، وعرضهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.