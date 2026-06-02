تواصل نيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها مع أطراف مشاجرة وقعت داخل أحد معارض السيارات بمنطقة التجمع الخامس، بين صبري نخنوخ ونجل شقيقه وآخرين، مع مالك المعرض والعاملين به.

ووجهت جهات التحقيق إلى نخنوخ ونجل شقيقه اتهامات بالبلطجة والتعدي بالضرب على مالك المعرض وأحد العاملين به. ولم تصدر النيابة قرارها سواء بحبس المتهمين أو إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيق حتى الآن.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الواقعة تعود إلى خلافات مالية بين صبري نخنوخ ومالك معرض السيارات، بشأن مبلغ مالي متبقٍ من ثمن وحدة سكنية "فيلا" مستحق للأول.

وتابعت التحقيقات بأن مالك معرض السيارات اشترى من نخنوخ الوحدة السكنية ثمنها 50 مليون جنيه، وسدد دفعة من المبلغ وتخلف عن دفع باقي المبلغ.

وأضافت التحقيقات أن نخنوخ وآخرين توجهوا إلى معرض السيارات لمناقشة الخلاف، قبل أن تنشب مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة وحطم المتهمين كاميرات المراقبة بالمكان وتعدوا على العاملين بالضرب.

وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزة نخوخ على مبلغ مالي و3 سيارات، ومشغولات ذهبية، بالإضافة إلى عدة هواتف محمولة، وتم التحفظ عليها لحين انتهاء التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة داخل معرض سيارات بالتجمع الخامس، وعلى الفور وجه اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بسرعة انتقال القوات إلى محل البلاغ.

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب المشاجرة بين صبري نخنوخ ونجل شقيقه ومالك المعرض، وتم اصطحاب أطراف الواقعة إلى قسم شرطة التجمع الخامس، وتحرير محضر بالواقعة، وعرضهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.