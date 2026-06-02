نقابة المهن التمثيلية تنعي الفنانة سهام جلال

نعت نقابة المهن التمثيلية، ببالغ الحزن والأسى، الفنانة سهام جلال، التي وافتها المنية، فجر اليوم الثلاثاء، بعد تدهور حالتها الصحية، إثر خضوعها لعملية جراحية.



وكتبت نقابة المهن التمثيلية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تتقدم نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، وأعضاء مجلس الإدارة، بخالص التعازي، إلى أسرة الفنانة الراحلة ومحبيها، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".



تُوفيت سهام جلال عن عمر ناهز 54 عامًا، بعد مسيرة فنية، قدمت خلالها عددًا من الأعمال السينمائية والدراما والتليفزيون.