حقق أبطال وبطلات مصر في رياضة السلاح 4 ميداليات متنوعة في اليوم الأول من بطولة أفريقيا للرجال والسيدات، المقامة في كوت ديفوار خلال الفترة من 1 وحتى 5 يونيو الجاري.

وشهدت منافسات اليوم الأول إقامة فعاليات فردي الرجال لسلاح سيف المبارزة، إلى جانب منافسات فردي السيدات لسلاح الشيش.

وتمكن محمد السيد من حصد الميدالية الذهبية، عقب فوزه في المباراة النهائية على نظيره المغربي حسام الكرد، الذي نال الميدالية الفضية، بنتيجة 15-10.

وعلى الصعيد ذاته، أحرز محمود السيد الميدالية البرونزية، بعد تأهله إلى الدور نصف النهائي وخسارته بصعوبة أمام بطل المغرب بنتيجة 15-14 باللمسة الذهبية.

وفي منافسات السيدات، توجت سارة حسني بالميدالية الذهبية لسلاح الشيش، بعد فوزها في النهائي على بطلة كوت ديفوار ماكسين إسابيل بنتيجة 15-14 باللمسة الذهبية، فيما حصلت نهى هاني على الميدالية البرونزية بعد وصولها إلى نصف النهائي وخسارتها أمام زميلتها في المنتخب سارة حسني بنفس النتيجة.

وبذلك، أنهى المنتخب المصري اليوم الأول من البطولة برصيد 4 ميداليات، بواقع ذهبيتين وبرونزيتين.

وشهدت البطولة حضور عبد المنعم الحسيني، رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، الذي قام بتسليم الميداليات للفائزين.

ويقود المنتخبات الوطنية فنيًا كل من الكابتن خالد شريف والكابتن سامح مجدي.

فيما يرأس البعثة أحمد سمير، نائب رئيس الاتحاد المصري للسلاح، ويصاحبه أيمن غنيم، المدير الإداري للمنتخبات الوطنية، وأحمد عبد الغني، طبيب العلاج الطبيعي، والدكتورة غادة عاطف، أخصائي التأهيل الحركي.

وأعرب طارق الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح، عن سعادته بالبداية القوية لأبطال مصر في مشوار الحفاظ على اللقب الأفريقي.