مرموش: حققت حلم الطفولة بالانضمام لمانشستر سيتي

أكد عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي ومنتخب مصر، أن انضمامه إلى صفوف الفريق الإنجليزي يمثل تحقيقًا لحلم راوده منذ الصغر، مشددًا على تطلعه لمواصلة التطور والمنافسة على الألقاب مع كوكبة من أفضل لاعبي العالم.

وقال مرموش، في حوار مع مجلة GQ Middle East: "منذ الطفولة، تحلم باللعب في نادٍ مثل مانشستر سيتي. عملت بجد للوصول إلى هذه المرحلة، فمسيرتي بالكامل قادتني إلى هنا، للمنافسة مع أفضل اللاعبين في العالم والسعي للفوز بالألقاب. لذلك، عندما جاء العرض، كنت أعلم أنني جاهز".

وتطرق اللاعب الدولي إلى بداية رحلته الاحترافية خارج مصر، موضحًا: "كنت أنتظر بلوغي 18 عامًا للرحيل. كنت قد شاركت مع الفريق الأول، لكن مع مرور الوقت أدركت أن تحقيق أحلامي يتطلب خوض تجربة جديدة. تلقيت عرضًا من فولفسبورج، وقضيت أسبوعين في التدريبات هناك. كانت خطوة كبيرة للغاية بالنسبة لي في هذا العمر، لكنني لم أفكر كثيرًا في صعوبتها، وقررت خوض التحدي".

وأشار مرموش إلى أهمية التأقلم السريع، قائلًا: "حرصت على تعلم اللغة الألمانية في أسرع وقت ممكن، ما ساعدني على الاندماج مع زملائي وفهم الثقافة داخل وخارج الملعب. لم أكن خجولًا، وكنت أحاول التحدث رغم الأخطاء، وهو ما ساعدني لاحقًا على إتقان اللغة بطلاقة".

وأضاف: "مسألة الثقة لا تُبنى في موسم أو موسمين، بل تحتاج إلى وقت. مع مرور السنوات، تدرك قيمتك وتؤمن بقدراتك، لذلك عندما جاءت فرصة الانتقال، كنت واثقًا من استحقاقي لها. ورغم أن الانتقال في يناير يكون سريعًا ومختلفًا عن الصيف، فإنني تأقلمت مع الأجواء الجديدة وكنت مستعدًا للتحدي".

وعن تألقه أمام نيوكاسل، أوضح: "نيوكاسل فريق يعتمد على الضغط الهجومي، وهو ما يخلق مساحات يمكن استغلالها بين الخطوط. لكن الأهم بالنسبة لي كان المشاركة أساسيًا، لأن ذلك يمنحك فرصة أكبر للتسجيل وتقديم الإضافة للفريق".