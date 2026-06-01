الولايات المتحدة تعتزم خفض عدد سفاراتها التي يمكنها إصدار التأشيرات بأفريقيا

تعتزم وزارة الخارجية الأمريكية، إجراء خفض كبير في عدد السفارات والقنصليات الأمريكية في أفريقيا التي يمكنها إصدار تأشيرات للأجانب الذين يسعون للسفر إلى الولايات المتحدة.

وسيتم تخفيض عدد السفارات والقنصليات الأمريكية التي تعالج طلبات التأشيرة في أفريقيا من خمسين تقريبا إلى عشرين خلال الأسابيع المقبلة، وفقا لثلاثة مسئولين أمريكيين ومذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

ولم يتم حتى الآن تحديد موعد للتغيير، لكنه متوقع في يونيو، وفقا للمسئولين، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم.

وتندرج هذه الخطوة في إطار جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لوضع حد لإصدار تأشيرات للمهاجرين وغير المهاجرين كجزء من هدفها الأوسع للحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة وتضييق الخناق على أولئك الذين يسافرون بتأشيرات مؤقتة ولكن بعد ذلك يتجاوزون مدة إقامتهم.

كما قامت الإدارة أيضا بتقليص عدد الموظفين في السفارات والقنصليات حول العالم.