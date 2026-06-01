تركيا تدين توسع الاحتلال الإسرائيلي في لبنان وتحذر من التهجير الدائم

أدانت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، بأشد العبارات، توسيع إسرائيل احتلالها في لبنان، محذرة من سياسات التهجير الدائم التي تنتهجها تل أبيب عبر جعل المناطق التي تحتلها غير صالحة للعيش.

وقالت الخارجية التركية في بيان: "ندين بأشد العبارات توسيع إسرائيل لاحتلالها في لبنان. ويبدو أن حكومة (بنيامين) نتنياهو تهدف، كما فعلت في غزة، إلى جعل المناطق التي تحتلها في لبنان غير صالحة للعيش، وإجبار اللبنانيين على الهجرة الدائمة".

وأشار البيان إلى أن إسرائيل، من خلال "سياساتها التوسعية والعدوانية، تستهدف مساعي السلام والاستقرار في المنطقة، وتزيد من تفاقم الوضع الإنساني".

كما شدد البيان على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، خطوات ملموسة دون تأخير من أجل إنهاء الهجمات والاحتلال الإسرائيلي في لبنان.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، أنهما أمرا الجيش بمهاجمة الضاحية الجنوبية لبيروت.

ومساء الاثنين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى اتصالا هاتفيا "مثمراً للغاية" مع نتنياهو مدعيا أن إسرائيل تراجعت عن مهاجمة بيروت.

ومنذ أيام ترتكب إسرائيل تصعيدا دمويا مكثفا في لبنان، برغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 17 أبريل الماضي والممدد حتى مطلع يوليو المقبل.

ويوميا تخرق إسرائيل الاتفاق عبر قصف دموي وتفجير واسع لمنازل، ويرد الحزب بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على قوات وآليات عسكرية إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.

ومنذ 2 مارس الماضي تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، ما خلَّف 3 آلاف و412 شهيدا و10 آلاف و269 جريحا حتى الأحد، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.



