فاديفول: ألمانيا تخوض انتخابات مجلس الأمن بثقة وبعرض جيد

صرح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بأن بلاده تسعى من خلال ترشحها لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي إلى الإسهام في كسر حالة الجمود المتكررة داخل أقوى هيئة في منظمة الأمم المتحدة.

وعلى هامش زيارته إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي: "نريد بشكل خاص جعل الأعضاء غير الدائمين عاملا مهما داخل مجلس الأمن الدولي"، مؤكدا أن هذه الدول العشر يمكنها "بالتأكيد تقديم إسهام مختلف ووازن في عملية تشكيل الرأي داخل المجلس".

وأوضح فاديفول أن ألمانيا تسعى من خلال تعزيز دور الأعضاء غير الدائمين إلى "جعل مجلس الأمن أكثر قدرة على العمل من جديد، وأن يكون الهيئة التي تُناقش فيها الصراعات الكبرى في العالم". كما أشار إلى أن المجلس يجب أن يضع أيضاً الأسس القانونية للحلول السياسية للصراعات.

وتعليقا على التصويت الذي سيجري في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد غد الأربعاء، قال فاديفول: "إننا نخوض هذه الانتخابات بثقة وبعرض جيد".

وغالبا ما تقوم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن - وهي القوى النووية الصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا - بعرقلة قرارات مهمة من خلال استخدام حق النقض (الفيتو) بشكل متبادل. أما المقاعد العشرة غير الدائمة فيشغلها أعضاء الأمم المتحدة بالتناوب لمدة عامين لكل دولة.

وفي كلمة أمام الجمعية العامة، دعا الوزير صباحا (بتوقيت نيويورك) الدول الأعضاء إلى دعم الترشيح الألماني، مؤكدا الدور الدولي لبلاده قائلا: "إسهاماتنا في حفظ السلام وبناء السلام وجهود الوساطة تصنع فارقا". وأضاف أن ألمانيا تعهدت عند انضمامها إلى الأمم المتحدة بالعمل من أجل السلام والاستقرار، وأردف: "وسنفي بهذا الوعد".

كما دعا في كلمته إلى تعزيز التعاون الدولي تحت مظلة الأمم المتحدة، والالتزام بالقانون الدولي، وإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وتحقيق العدالة المناخية، ومواصلة الالتزم بدعم السودان.

وتترشح ألمانيا لشغل مقعد في مجلس الأمن للفترة 2027 و2028. وتواجه منافسة في التصويت، إذ تسعى أيضا النمسا والبرتغال إلى الحصول على المقعد، بينما لا يحق لمنطقة "أوروبا الغربية ودول أخرى" سوى شغل مقعدين فقط من المقاعد الشاغرة.