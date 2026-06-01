المصري يُقصي زد ويتأهل إلى نهائي كأس العاصمة

حجز النادي المصري البورسعيدي بطاقة التأهل إلى نهائي كأس عاصمة مصر، بعد فوزه على فريق زد بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، عقب انتهاء مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 1-1.

وانتهى الوقت الأصلي لمباراة الإياب بفوز المصري بهدف دون رد، سجله منذر طمين في الدقيقة 43 من الشوط الأول، بعدما تابع عرضية متقنة أسكنها الشباك برأسية ناجحة.

وحاول فريق زد العودة في النتيجة وإدراك التعادل، إلا أن محاولاته لم تُكلل بالنجاح، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم بطاقة التأهل، والتي ابتسمت في النهاية للنادي المصري.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز زد بهدف دون رد، سجله مصطفى العش، قبل أن يتمكن المصري من معادلة النتيجة الإجمالية وحسم التأهل في مباراة الإياب.

