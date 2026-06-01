القاهرة الإخبارية: أوامر بإخلاء المدارس في الضاحية الجنوبية لبيروت تحسبا لهجمات إسرائيلية

قال مراسل «القاهرة الإخبارية» في بيروت، أحمد سنجاب، إن حالة من الترقب تسود الضاحية الجنوبية لبيروت بعد اتخاذ عدد من البلديات إجراءات احترازية، شملت تعليق الدراسة الحضورية والتحول إلى التعليم عن بُعد، وذلك خشية تعرض المنطقة لغارات مفاجئة في ظل استمرار التصعيد العسكري وتزايد المخاوف من اتساع رقعة المواجهات.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، صباح الاثنين، أن حزب الله أعلن استهداف قوة تابعة للجيش الإسرائيلي في محيط بلدة يحمر الشقيف جنوب لبنان، مستخدمًا عددًا من الصواريخ والقذائف المدفعية، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة في صفوف القوات المستهدفة بالمنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني وقرب قلعة الشقيف.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي رد بسلسلة من الغارات المكثفة استهدفت عدة مناطق في الجنوب اللبناني، من بينها بلدات عرب صاليم والدبين ومناطق في قضاء صور ومرجعيون، بالتزامن مع عمليات تفجير وغارات جوية هدفت إلى تأمين تقدم القوات البرية، وسط مؤشرات على احتمال توسيع نطاق العملية العسكرية خلال الساعات المقبلة.

وأمر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، الجيش بمهاجمة أهداف في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

من جانبه، عدّ الرئيس اللبناني جوزيف عون، في وقت سابق اليوم، أن بلده يواجه «عدوانًا إسرائيليًا شرسًا»، فيما يُنتظر أن يعقد مجلس الأمن الاثنين جلسة طارئة عن لبنان.

وقال عون في بيان إن لبنان «يواجه عدوانًا إسرائيليًا شرسًا ومدانًا»، متعهدًا «العمل لإنهاء معاناة اللبنانيين عموما والجنوبيين خصوصا ووضع حد لعذاباتهم».

وكان نتنياهو قد قال ‌أمس الأحد، إنه أمر القوات ‌الإسرائيلية بزيادة التوغل في لبنان في إطار المعركة ضد «حزب الله»، على الرغم من وقف إطلاق النار المعلن قبل أكثر ‌من ستة أسابيع.

وفي أحدث تطور، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته ⁠سيطرت ⁠على قلعة الشقيف التي يعود تاريخها إلى 900 عام ومنطقة التلال الاستراتيجية المحيطة بها في جنوب لبنان، وذلك بعد يوم شهد أكثر ضربات «حزب الله» كثافة على شمال إسرائيل منذ وقف إطلاق النار في أبريل، مما استدعى إغلاق المدارس وفرض قيود.