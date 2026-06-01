السيطرة على حريقين متفرقين في مزرعة نخيل ومخزن أعلاف بمركز الداخلة في الوادي الجديد

سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الأحد، على حريق نشب داخل مساحة زراعية بمدينة موط، أسفر عن تفحم عدد من أشجار النخيل المثمرة، إلى جانب احتراق كميات من الحشائش الجافة والمخلفات النباتية، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وكان اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في مزرعة تقع خلف مدرسة نجيب محفوظ بمدينة موط التابعة لمركز الداخلة.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المزارع المجاورة، خاصة أن موقع الحريق يحتوي على حشائش ومخلفات نباتية تساعد على سرعة الاشتعال.

تفحم نخيل والسيطرة على النيران

وفي سياق متصل، سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمركز الداخلة على حريق اندلع في شونة أعلاف بقرية غرب الموهوب، بعدما التهمت النيران محتويات الشونة المقامة على مساحة 300 متر مربع، دون وقوع أي إصابات بشرية، وذلك بمنطقة بئر 2 التابعة لقرى غرب الموهوب بمركز الداخلة.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرين بالواقعتين، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.